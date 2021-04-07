Gezici kütüphane okuma yolculuğunda
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Gezici kütüphane okuma yolculuğunda

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Gezici kütüphane okuma yolculuğunda

Kahramanmaraş'ta gezici kütüphane öğrencilerle buluştu.

Kahramanmaraş'ta gezici kütüphane öğrencilerle buluştu. 270 öğrenciyle kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gezici Kütüphanesi, Simya Koleji'nde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Düzenlenen etkinlikte, farklı yaş gruplarından toplamda 270 anaokulu ve ilkokul öğrencisi kitaplarla buluşturuldu. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen programda, miniklerle masal saati ve sessiz kitap okuma etkinliği düzenlendi. Ayrıca miniklere, uzman kütüphaneciler tarafından kütüphane kuralları anlatıldı ve kitaplarla ilgili bilgiler verildi.

Gezici Kütüphane'nin bir sonraki durağının Pazarcık ilçesinde bulunan Evri Pınarbaşı Ortaokulu ve Çöçelli İlkokulu olacağı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Gezici kütüphane okuma yolculuğunda
Gezici kütüphane okuma yolculuğunda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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