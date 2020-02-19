Gezi davasında yargılanan Mehmet Ali Alabora: İddinamadeki hiçbir şey gerçek değil
Galler'de yaşayan tiyatro ve dizi oyuncusu Mehmet Ali Alabora bugün karara bağlanacak olan Gezi davası ve hakkındaki suçlamalara ilişkin ilk kez euronews Türkçe'den Rengin Arslan'a konuşmuştu.
19.02.2020 08:27 | Son Güncelleme: 19.02.2020 08:27
Galler'de yaşayan tiyatro ve dizi oyuncusu Mehmet Ali Alabora bugün karara bağlanacak olan Gezi davası ve hakkındaki suçlamalara ilişkin ilk kez euronews Türkçe'den Rengin Arslan'a konuşmuştu.View on euronews
Kaynak: Euronews.com