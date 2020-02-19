: Gezi davasında yargılanan Mehmet Ali Alabora: İddinamadeki hiçbir şey gerçek değil

19.02.2020 08:27 | Son Güncelleme: 19.02.2020 08:27

Galler'de yaşayan tiyatro ve dizi oyuncusu Mehmet Ali Alabora bugün karara bağlanacak olan Gezi davası ve hakkındaki suçlamalara ilişkin ilk kez euronews Türkçe'den Rengin Arslan'a konuşmuştu.View on euronews

Haber Videosu