Denizli'nin Tavas ilçesinde bir vatandaş, bölgede daha önce rastlamadığı türde bir böcek gördü. Hayvanı cep telefonu ile çeken vatandaş, yaptığı incelemede böceğin, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan geyik böceği (Lucanus Cervus) olduğunu öğrendi.Peki, Geyik Böceği kaç TL, 5 milyon TL mi, Geyik Böceği nerelerde görülür?

GEYİK BÖCEĞİ NERELERDE GÖRÜLÜR?

Dünyanın bir kaç ülkesinde görülen ancak en fazla Türkiye'de yaşadığı bilinen geyik böceğinde sevindirici haber geldi. Sadece Hatay'daki Amanos Dağları'nda yaşadığı bilenen, Japonya'nın aralarında bazı ülkelerde çok değerli olan 6 taraklı geyik böceği, zaman zaman farklı yörelerde görülebiliyor.

GEYİK BÖCEĞİ KAÇ TL, 5 MİLYON TL Mİ?

Böceğin insan sağlığına bir zararı olmadığını söyleyen bir uzman "Geyik böcekleri genelde meşelerde ve çürümüş ağaçlarda yaşamaktadırlar. Yaşam süreleri yaklaşık 7-8 yıldır.. Hamile bir böcek 15-20 tane yumurta yapar. Yumurtladıktan 2 ay sonra da ölür" dedi.

Aynı yetkili "Geyik böceğini Japonya'da koleksiyon olarak kullanıyor. En değerlisi 6 anteni olanı. Japonların onun için 150 bin dolar ( 4 milyon 845 bin TL) ödedikleri ileri sürülüyor" diye konuştu.