Gevher hatun kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Gevher hatun kim?
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Gevher hatun kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Gevher hatun kim?

Gevher hatun kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Gevher hatun kim?
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TRT1 kanalının sevilen dizilerinden Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Gevher Hatun seyircinin dikkatini çekti. Bu akşam sezon finali bölümü ile izleyici karşısına gelen Uyanıl Büyük Selçuklu' nun Gevher Hatunu kim olduğu merak ediliyor. Peki, Gevher hatun kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Gevher hatun kim? Konu hakkındaki detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRT1 kanalının sevilen dizilerinden Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Gevher Hatun seyircinin dikkatini çekti. Bu akşam sezon finali bölümü ile izleyici karşısına gelen Uyanıl Büyük Selçuklu' nun Gevher Hatunu kim olduğu merak ediliyor. Peki, Gevher hatun kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Gevher hatun kim? Konu hakkındaki detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GEVHER HATUN KİMDİR?

Gevher Hatun, Muhammed Tapar'ın eşi. Büyük Selçuklu sultanı II. Mahmut ile Süleyman Şah'ın annesidir.

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