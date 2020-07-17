Gevaş'ta korkutan yangın
Van'ın Gevaş ilçesinde çıkan yangında iki katlı bir ev kullanılamaz hale geldi.
17.07.2020 11:12 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:49
Van'ın Gevaş ilçesinde çıkan yangında iki katlı bir ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgilere göre yangın, ilçenin Atalan Mahallesi'nde bulunan bir ikamette meydana geldi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gevaş ve Edremit grup amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. - VAN
Kaynak: İHA