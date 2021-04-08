Gevaş'ta 3 okulda eğitime ara verildi

Gevaş'ta 3 okulda eğitime ara verildi Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan bir lise ve 2 ilk ve ortaokul, korona virüs nedeniyle 10 gün süreyle tatil edildi.

Gevaş'ta 3 okulda eğitime ara verildi

VAN - Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan bir lise ve 2 ilk ve ortaokul, korona virüs nedeniyle 10 gün süreyle tatil edildi.

Gevaş ilçesine bağlı üç okulda çalışan personel ve öğretmende görülen korona virüs vakası nedeniyle tatil kararı alındı. İzzedin Şir Anadolu Lisesi, Atatürk ve Abalı ilk ve ortaokulu, korona virüs nedeniyle 10 gün tatil edildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun tatil kararının ardından okullarda dezenfekte çalışması başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SABAHATTİN İDİZ