Germencik'te evi yanan aileye belediye ev yaptı

Aydın'ın Germencik ilçesinde yangında hasar gören bir ailenin evi, belediye tarafından yeniden inşa edildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde yangında hasar gören bir ailenin evi, belediye tarafından yeniden inşa edildi.

Meşeli Mahallesi'nde geçen yıl 12 Ocak'ta çıkan yangında hasar gören Hatice Aydın'ın (66) evi, Germencik Belediyesi tarafından yıkılarak yeniden yaptırıldı.

Aileyi ziyaret eden Belediye Başkanı Fuat Öndeş, evin anahtarını teslim etti.

Gazetecilere açıklama yapan Öndeş, "Bu yaptığımız iş devletin parası, cebimizden vermedik. Güzel ve mantıklı yere harcadığımız zaman bizim gönlümüz de razı oluyor. Birbirimize bakacağız. Sahip çıkacağız." dedi.

Hatice Aydın ise "Allah razı olsun herkesten. Başkasının evinde kalıyorduk. Şimdi kendi evimiz oldu. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Yaşlı kadının oğlu Erol Aydın da Öndeş'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık