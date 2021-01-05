Germencik'te evi yanan aileye belediye ev yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Germencik'te evi yanan aileye belediye ev yaptı

05.01.2021 18:43 | Son Güncelleme: 05.01.2021 19:38

Aydın'ın Germencik ilçesinde yangında hasar gören bir ailenin evi, belediye tarafından yeniden inşa edildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde yangında hasar gören bir ailenin evi, belediye tarafından yeniden inşa edildi.

Meşeli Mahallesi'nde geçen yıl 12 Ocak'ta çıkan yangında hasar gören Hatice Aydın'ın (66) evi, Germencik Belediyesi tarafından yıkılarak yeniden yaptırıldı.

Aileyi ziyaret eden Belediye Başkanı Fuat Öndeş, evin anahtarını teslim etti.

Gazetecilere açıklama yapan Öndeş, "Bu yaptığımız iş devletin parası, cebimizden vermedik. Güzel ve mantıklı yere harcadığımız zaman bizim gönlümüz de razı oluyor. Birbirimize bakacağız. Sahip çıkacağız." dedi.

Hatice Aydın ise "Allah razı olsun herkesten. Başkasının evinde kalıyorduk. Şimdi kendi evimiz oldu. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Yaşlı kadının oğlu Erol Aydın da Öndeş'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Germencik'te evi yanan aileye belediye ev yaptı
Germencik'te evi yanan aileye belediye ev yaptı
Germencik'te evi yanan aileye belediye ev yaptı
Germencik'te evi yanan aileye belediye ev yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump İlham Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Serdar Ortaç Demet Akalın Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Güven Yalçın Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kız Kaza Kasımpaşa Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Germencik'te evi yanan aileye belediye ev yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 19:38:06. #1.15#
title