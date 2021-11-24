Germencik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Haberler
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Germencik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel
Germencik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi'nin Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, Germencik Belediyesi Konferans Salonu'nda devam etti.

Çiftçi, Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928'de "Millet Mektebi Başöğretmeni" unvanını kabul etmesinin yıl dönümünde Öğretmenler Günü'nün kutlandığını belirterek, "Cennet yurdumuzun her köşesinde olduğu gibi ilçemizde de yılmadan, usanmadan onurla ve gururla kutsal bir mesleğin bir mensubu olarak görev yapan sevgili arkadaşlarım öğretmenler gününüz kutlu olsun" dedi.

Törene, İlçe Kaymakamı Turgay Gülenç, İlçe Belediye Başkan Vekili Abdullah Acar, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

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AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri

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