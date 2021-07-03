Germencik, kırsal kalkınma hamlesini sürdürüyor
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Germencik, kırsal kalkınma hamlesini sürdürüyor

Germencik, kırsal kalkınma hamlesini sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Üreten belediyecilik anlayışıyla belediyenin bir yönünü tarımsal kalkınmaya çeviren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, çiftçi ve üreticilere katkıda bulunmak, belediye gelirlerini arttırmak, tarımsal üretime teşvik etmek gibi çeşitli amaçlarla belediyenin atıl ve boş durumda olan...

Üreten belediyecilik anlayışıyla belediyenin bir yönünü tarımsal kalkınmaya çeviren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, çiftçi ve üreticilere katkıda bulunmak, belediye gelirlerini arttırmak, tarımsal üretime teşvik etmek gibi çeşitli amaçlarla belediyenin atıl ve boş durumda olan arazilerini değerlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde belediyeye ait boş bir araziye ektirdiği buğdayı hasat ettiren ve buğday hasadından elde edilen gelirle işçilerin geçmiş dönem ikramiyelerini ödeyen Öndeş, bu kez belediyenin Hıdırbeyli Mahallesi'nde bulunan başka bir arazisine yonca ekti. Boş ve atıl durumdaki araziye ekilen yoncanın ilk hasadı yapıldı. Belediye tarafından üretilen yoncanın ilk hasadını yaptıran Öndeş, kuruluşuna öncülük ettiği Germencik Üretim, İşletme ve Pazarlama Kooperatifi (GERKOOP) üyesi çiftçi ve üreticilere uygun fiyata dağıtımını gerçekleştirdi.

"GERKOOP aracılığıyla üreticilerimize dağıttık"

Son olarak gerçekleştirilen yonca hasadı ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Öndeş; "Daha önce de ifade ettiğim gibi israf etmiyor, çalışıyor ve üretiyoruz. Halkımıza, ilçemize faydalı olsun diye belediyemize ait boş ve atıl durumda olan arazilerimiz ıslah ederek, tarıma uygun hale getirip, ihtiyaca uygun olarak çeşitli tarım ürünlerinin ekimini gerçekleştiriyoruz. Son olarak Hıdırbeyli Mahallemizde bulunan, üzerindeki ağaçlar sökülerek atıl durumda bırakılmış arazimize yonca ekimi yapmıştık. Yoncanın hasadını yaparak GERKOOP aracılığıyla kooperatif üyesi çiftçi ve üreticilerimize piyasa fiyatlarının altında bir rakamla bu yoncaların dağıtımını gerçekleştirdik. Kırsal kalkınma anlamında bu gibi çalışmalarımızı sürdürerek, üreticimizin, çiftçimizin en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Germencik, kırsal kalkınma hamlesini sürdürüyor
Germencik, kırsal kalkınma hamlesini sürdürüyor
Germencik, kırsal kalkınma hamlesini sürdürüyor
Germencik, kırsal kalkınma hamlesini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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