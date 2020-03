Geriye Kalanlar Filmi Geriye Kalanlar filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Geriye Kalanlar filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Ayrıldığı eşinin ölümünün ardından, eşinin şu anki karısı ve kızıyla aynı evde yaşamak zorunda kalan Cami ve kızı Aster'i zor günler beklemektedir. Bu dörtlüyü birbirine bağlayan tek kişi artık hayatta değildir, ancak onların hayata tutunmaları ve birbirleriyle geçinmeleri gerekiyordur.

Yönetmen: Aisling Chin-Yee

Senaryo: Alanna Francis, Mark Van de Ven

Oyuncular: Heather Graham, Sophie Nélisse, Jodi Balfour, Abigail Pniowsky, Charlie Gillespie, Tameka Griffiths, Kelly Boegel, Brendan Brady, Inga Cadranel, Greg Calderone, Deborah Kimmet, Liam Siebolt, John Clifford Talbot

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: The Rest of Us

Yapımcı Firma: Ela Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Kanada

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 80 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 10.04.2020



Kaynak: InterSinema.com