Geriatrik Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Alakavuklar'dan uyarı Açıklaması
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Mehmet Niyazi, Balçova, Güncel

Geriatrik Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Alakavuklar'dan uyarı Açıklaması

Geriatrik Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Niyazi Alakavuklar, yeni tip koronovirüsün (Kovid-19) tüm dünyada etkisinin artırarak sürdürdüğünü, kanser tedavisi gören hastaların bu süreçte daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

13.03.2020 21:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:58
Geriatrik Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Alakavuklar'dan uyarı Açıklaması

Geriatrik Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Niyazi Alakavuklar, yeni tip koronovirüsün (Kovid-19) tüm dünyada etkisinin artırarak sürdürdüğünü, kanser tedavisi gören hastaların bu süreçte daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Alakavuklar, Balçova'da bir otelde kanser hastalarının Kovid-19 korunma ve beslenme yöntemleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Prof. Dr.. Alakavuklar, kanser hastalarının daha iyi tedavi almaları için derneklerini 2013'te kurduklarını hatırlattı.

Kovid-19'un toplum için ciddi bir tehdit olduğunu vurgulayan Alakavuklar, şu uyarılarda bulundu:

"Mevcut risk grubu içinde kanser hastaları ve özellikle de yaşlı kanser hastaları en önemli risk grubunu oluşturmaktadır. 70 yaşını geçen insanlarda, yaşlanmayla ilgili doğal süreçlere bağlı olarak vücudun bağışıklık sistemi zayıflamakta, enfeksiyonlara daha açık hale gelmektedir. Kanser tedavisi gören kanser hastalar bu süreçte daha dikkatli olmalı. Çok zorunlu kalmadıkça evlerinden çıkmamalı, dış ortama çıkma ihtiyacı hissettiklerinde ise mutlaka maske takmaları gerekir. Hemen gerçekleştirilmesi gerekli olmayan ameliyat ve girişimlerin bir ya da iki ay süreyle ertelenmesi konusunda hastaların doktorlarıyla görüşmeleri iyi olur. Kanser hastalarının kalabalık ortamlara girmemesini öneriyoruz."

Alakavuklar, bu süreçte hijyenin çok önemli olduğunu, dış ortamdan kapalı ortama gelindiği zaman kanser hastalarının hemen kıyafetlerini değiştirerek, ellerini ve yüzünü bol su ve sabunla yıkaması gerektiğini ifade etti.

Derneğin yönetim kurulu üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Aziz Karaoğlu ise doğal besinlerin tercih edilmesi gerektiğini belirterek, "Özellikle proteince zengin yumurta ve taze balık tüketimi çok önemli. Kanser hastalarının bu süreçte yoğurt tüketimini artırmaları önemli olacaktır. Mevsim sebzeleri tüketilmelidir." dedi.

Kaynak: AA

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Manşet

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