Geri dönüşüm kutusu yandı
Haberler » Güncel » Geri dönüşüm kutusu yandı - Haber

Geri dönüşüm kutusu yandı

MANİSA'da, bir işletmenin önündeki cam şişe geri dönüşüm kutusunda yangın çıktı.

24.02.2020 17:49 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:49
Geri dönüşüm kutusu yandı

MANİSA'da, bir işletmenin önündeki cam şişe geri dönüşüm kutusunda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

ilçesinde, saat 14.00 sıralarında Ergenekon Kavşağı yakınında bulunan cam şişe geri dönüşüm kutusu, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını görenler durumu ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Küle dönen geri dönüşüm kutusu kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangınla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler