Geri dönüşüm fabrikasını saran alevler geceyi aydınlattı - Haberler
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Geri dönüşüm fabrikasını saran alevler geceyi aydınlattı

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Haberler | Yerel

Geri dönüşüm fabrikasını saran alevler geceyi aydınlattı Denizli'de bir geri dönüşüm fabrikasını alevler sardı.

Geri dönüşüm fabrikasını saran alevler geceyi aydınlattı

DENİZLİ - Denizli'de bir Geri Dönüşüm fabrikasını alevler sardı. Geceyi aydınlatan alevlerin yanı sıra dumanlar ise gökyüzünü kapladı.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Zafer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Reşit Güven'e ait bir geri dönüşüm fabrikasında başladı. Çevredeki fabrikanın güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Fabrikayı saran alevlerin yanı sıra oluşan dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Dumanlar kentin farklı noktalarında göründü. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise halen devam ediyor.

Öte yandan, geri dönüşüm fabrikasında akşam saatlerinde kaynak yapıldığı yangının bu sebeple çıkmış olabileceği belirtildi. Yangının kesin çıkış sebebi ise itfaiye ekipleri tarafından yapılacak incelemenin ardından kesinlik kazanacak.

Geri dönüşüm fabrikasını saran alevler geceyi aydınlattı

Geri dönüşüm fabrikasını saran alevler geceyi aydınlattı

Geri dönüşüm fabrikasını saran alevler geceyi aydınlattı

Geri dönüşüm fabrikasını saran alevler geceyi aydınlattı

Geri dönüşüm fabrikasını saran alevler geceyi aydınlattı

Geri dönüşüm fabrikasını saran alevler geceyi aydınlattı
İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Son Dakika Haberleri
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