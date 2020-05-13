Geri dönüşüm fabrikasında kaçak nargile tütünü ürettiler
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Geri dönüşüm fabrikasında kaçak nargile tütünü ürettiler

Geri dönüşüm fabrikasında kaçak nargile tütünü ürettiler -Kaçak nargile tütünleri polise takıldı Sağlıksız şartlarda kaçak olarak ürettikleri nargile tütünlerini lüks kafelere satan gurup üyeleri polisin ekipleri tarafından sonucu suçüstü yakalandı.

Geri dönüşüm fabrikasında kaçak nargile tütünü ürettiler
13.05.2020 18:41 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:43

Geri dönüşüm fabrikasında kaçak nargile tütünü ürettiler

-Kaçak nargile tütünleri polise takıldı

İSTANBUL - Sağlıksız şartlarda kaçak olarak ürettikleri nargile tütünlerini lüks kafelere satan gurup üyeleri polisin ekipleri tarafından sonucu suçüstü yakalandı. Baskında 3 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 2,5 ton nargile tütününe el kondu.

Başakşehir de geri dönüşüm fabrikasında Sağlıksız şartlarda ürettikleri nargile tütünlerini Lüks kafelere satan şebekeye İstanbul Emniyet Müdrürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Baskında piyasa değeri yaklaşık 500 Bin lira olan 2,5 ton nargile tütününe el koydu. Baskında 2 kişi imalat yaparken, suçüstü yakalanırken, fabrika sahibi de gözaltına alındı.

Geri dönüşüm fabrikasında kaçak nargile tütünü ürettiler

Kaynak: İHA

Manşet

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