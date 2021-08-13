Gerede "Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı" 17 Eylül'de başlayacak
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Gerede "Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı" 17 Eylül'de başlayacak

Gerede 'Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı' 17 Eylül'de başlayacak
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'nun Gerede ilçesinde her yıl yapılan "Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı" 17 Eylül'de başlayacak.

Bolu'nun Gerede ilçesinde her yıl yapılan "Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı" 17 Eylül'de başlayacak.

Gerede Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve pandemi nedeni ile geçtiğimiz yıl yapılamayan, Türkiye'nin en büyük 5 panayırından biri olarak bilinen "Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı" tarihleri Gerede Belediyesi Meclis Kararı ile 1. etabı 17-18-19 Eylül 2021, 2. etabı ise 1-2-3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Panayır alanındaki dükkanların kurulum işlemler tamamlandı. İhaleleri ise ağustos ve eylül ayı içerisinde yapılacak.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Gerede'nin ekonomik yönden ve tanıtımı açısından panayırın büyük önem arz ettiğine değinerek, "Geçmişi asırlar öncesine dayanan, başlangıç tarihi bilinmeyen panayırlarımıza ülkemizin her tarafından alıcı ve satıcılar gelmektedir. Tüm halkımızı Gerede'nin tabi güzelliklerini görmeye, panayırımızda meşhur kızarmış kaz, şak şak helvası ve köfter yemeye davet ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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