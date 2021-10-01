GEREDE'DE ODUNLUK, GARAJ, SAMANLIK VE YEM DEPOSU YANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GEREDE'DE ODUNLUK, GARAJ, SAMANLIK VE YEM DEPOSU YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'nun Gerede ilçesine bağlı Samat köyünde çıkan yangında odunluk, garaj, yem deposu ve samanlık yandı.

BOLU'nun Gerede ilçesine bağlı Samat köyünde çıkan yangında odunluk, garaj, yem deposu ve samanlık yandı.

Yangın, öğle saatlerinde Gerede ilçesine bağlı Samat köyünde meydana geldi. Kemal Sönmez'e ait odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, daha sonra Sadık Sönmez'e ait yem deposu ile garaja ve Memiş Acar'a ait samanlığa sıçradı. Yangını görenler, durumu itfaiyeye haber verdi. Yangın, bitişiğindeki evlere sıçramadan itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında odunluk, samanlık, garaj ve yem deposu kullanılamaz hale geldi.

GEREDE'DE ODUNLUK, GARAJ, SAMANLIK VE YEM DEPOSU YANDI

GEREDE'DE ODUNLUK, GARAJ, SAMANLIK VE YEM DEPOSU YANDI

GEREDE'DE ODUNLUK, GARAJ, SAMANLIK VE YEM DEPOSU YANDI

GEREDE'DE ODUNLUK, GARAJ, SAMANLIK VE YEM DEPOSU YANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da bir fabrikada yangın! Olay yerine ekipler sevk edildi

İstanbul'da bir fabrikada yangın! Olay yerine ekipler sevk edildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Joe Biden Oğuzhan Asiltürk
Magazin Amelia Hamlin Cansu Dere Oğuzhan Koç
Spor Stefan Kuntz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Güzel Sözler Şans Oyunları Mehmet Topal Zafer Kurugöl Kemal Kılıçdaroğlu Antonio Guterres
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: GEREDE'DE ODUNLUK, GARAJ, SAMANLIK VE YEM DEPOSU YANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 15:37:57. #1.11#