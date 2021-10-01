GEREDE'DE ODUNLUK, GARAJ, SAMANLIK VE YEM DEPOSU YANDI

BOLU'nun Gerede ilçesine bağlı Samat köyünde çıkan yangında odunluk, garaj, yem deposu ve samanlık yandı.

Yangın, öğle saatlerinde Gerede ilçesine bağlı Samat köyünde meydana geldi. Kemal Sönmez'e ait odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, daha sonra Sadık Sönmez'e ait yem deposu ile garaja ve Memiş Acar'a ait samanlığa sıçradı. Yangını görenler, durumu itfaiyeye haber verdi. Yangın, bitişiğindeki evlere sıçramadan itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında odunluk, samanlık, garaj ve yem deposu kullanılamaz hale geldi.