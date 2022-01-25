GERCÜŞ'TE RAHATSIZLANAN 2 HASTA YOLLARIN AÇILMASIYLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GERCÜŞ'TE RAHATSIZLANAN 2 HASTA YOLLARIN AÇILMASIYLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BATMAN'nI Gercüş ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan 2 köyde rahatsızlanan hastalar, Özel İdare ekiplerinin yolları açmasıyla sağlık ekipleri tarafından ambulansla alınarak hastaneye götürüldü.

BATMAN'nI Gercüş ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan 2 köyde rahatsızlanan hastalar, Özel İdare ekiplerinin yolları açmasıyla sağlık ekipleri tarafından ambulansla alınarak hastaneye götürüldü.

Gercüş ilçesine bağlı Gürbüz köyünde Mehmet Aslan ve Kozlu köyünde ise Ramazan Yalçın için aileleri 112 Acli Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Özel İdare ekipleri köy yollarını açmak için yoğun bir mesai harcadı. Köy yollarının açılmasıyla birlikte 2 hasta sağlık görevlileri tarafından ambulansla alınarak hastaneye ulaştırıldı. Gerçüş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 2 hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GERCÜŞ'TE RAHATSIZLANAN 2 HASTA YOLLARIN AÇILMASIYLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI

GERCÜŞ'TE RAHATSIZLANAN 2 HASTA YOLLARIN AÇILMASIYLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI

GERCÜŞ'TE RAHATSIZLANAN 2 HASTA YOLLARIN AÇILMASIYLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ramazan Yalçın, Mehmet Aslan, 112, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title