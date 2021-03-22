Gercüş'te modern taziye evi ve Kur'an kursu yapımı sürüyor
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Gercüş'te modern taziye evi ve Kur'an kursu yapımı sürüyor

22.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:33
Gercüş'te modern taziye evi ve Kur'an kursu yapımı sürüyor

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Yamanlar köyünde kadınlar için modern taziye evi ve Kur'an kursunun yapımı sürüyor.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Yamanlar köyünde kadınlar için modern taziye evi ve Kur'an kursunun yapımı sürüyor.

Yamanlar köyü Muhtarı Nevzat Turğut, Gercüş Kaymakamlığının desteğiyle iki katlı taziye evi ve Kur'an kursu binasının kaba inşaatının tamamlandığını söyledi. Muhtar Turğut, taziye evinin üst katının imam evi alt katının ise kadınlar için taziye evi ve Kur'an kursu olarak kullanılacağını ifade ederek, taziye evinin köy halkı için son derece önemli olduğunu dile getirdi. Taziye evinin tüm inşaat malzemesini Gercüş Kaymakamlığı ve hayırseverler tarafından temin edildiğini aktaran Turğut, "Köyümüz modern bir taziye evine kavuşacak. Başta sürekli desteğini bizden ekşitmeyen Gercüş Kaymakamımız Mevlüt Şekerci'ye ve hayırsever vatandaşlarımızdan Allah razı olsun" dedi. - BATMAN

Gercüş'te modern taziye evi ve Kur'an kursu yapımı sürüyor
Gercüş'te modern taziye evi ve Kur'an kursu yapımı sürüyor
Gercüş'te modern taziye evi ve Kur'an kursu yapımı sürüyor
Gercüş'te modern taziye evi ve Kur'an kursu yapımı sürüyor
Gercüş'te modern taziye evi ve Kur'an kursu yapımı sürüyor
Gercüş'te modern taziye evi ve Kur'an kursu yapımı sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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