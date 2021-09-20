- Gercüş'te kardeşler arasındaki arazi tartışmasında kan aktı: 1 yaralı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde 2 kardeş arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıktığı öne sürülen kavgada yeğen, amcasını silahla yaraladı.

Olay Gercüş ilçesine bağlı Kırkat köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere göre ağabey Mehmet Emin Kartal ile kardeşi Sabri Kartal arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma esnasında Mehmet Emin Kartalın oğlu Uğur Kartal elindeki tabancayla amcası Sabri Kartal'a 3 el ateş ederek bacaklarından yaraladı. Yaralı Sabri Kartal özel araç ile Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Amcasını vurarak yaralayan yeğen Uğur Kartal ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı Sabri Kartal ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.