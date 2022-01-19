Gercüş'te kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza: 1 ağır yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gercüş'te kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza: 1 ağır yaralı

Gercüş'te kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza: 1 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'ın Gercüş ilçesinde yoğun kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi.

GERCÜŞ, BATMAN (İHA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde yoğun kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi. Kar ve tipi nedeniyle Ayrancı geçidinde zincirleme kaza meydana geldi.

Ayrancı geçidi karayolunda yoğun kar yağışı ve tipinin olduğu bölgede kayganlaşan yolda 16 araç ve 4 tır birbirine girdi. Bölge ulaşıma kapandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekibi sevk edildi. Ekipler ve kazada yara almayan vatandaşlar, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Ağır yaralanan Süleyman Gök, Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Gök'ün, daha sonra Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildiği belirtildi. - BATMAN

Gercüş'te kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza: 1 ağır yaralı

Gercüş'te kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza: 1 ağır yaralı

Gercüş'te kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza: 1 ağır yaralı

Gercüş'te kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza: 1 ağır yaralı

Gercüş'te kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza: 1 ağır yaralı

Gercüş'te kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza: 1 ağır yaralı

Gercüş'te kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza: 1 ağır yaralı

Gercüş'te kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza: 1 ağır yaralı

Gercüş'te kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza: 1 ağır yaralı

Gercüş'te kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza: 1 ağır yaralı

Gercüş'te kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza: 1 ağır yaralı

Gercüş'te kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tragger, Batman, Gercüş, kar, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title