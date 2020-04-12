Gercüş'te dolu, meyve ağaçlarına zarar verdi BATMAN'ın Gercüş ilçesinde dolu nedeniyle birçok meyve bahçesinde zarar oluştu.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde dolu nedeniyle birçok meyve bahçesinde zarar oluştu.

İlçede bugün dolu etkili oldu. Dolu nedeniyle Özler köyünde badem, kiraz, armut ve dut ağaçları zarar gördü, çiçekleri yere döküldü. Bahçelerin büyük bir bölümünün zarar gördüğünü söyleyen Özler köyü muhtarı Mahsum Kavak "Bugün köyümüzde ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeni ile birçok bahçe zarar gördü. Can kaybımız yok ama maddi olarak kaybımız var. Allah daha büyük felaketlerden bizi korusun" dedi.

Kaynak: DHA