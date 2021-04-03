Gercüş'te cami açılışı yapıldı
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Gercüş'te cami açılışı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Gercüş'te cami açılışı yapıldı

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Boğaz köyü Akça mezrası caminin açılışı yapıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Boğaz köyü Akça mezrası caminin açılışı yapıldı.

Gercüş Kaymakam Mevlüt Şekerci Akça mezrası cami açılışına katıldı. Gercüş Kaymakam Mevlüt Şekerci, İlçe Müftüsü Zeki İşcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabettin Konakçı, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mehmet Salih Orak, Gercüş Merkez Jandarma Karakol Komutanı Murat Soyutemiz, Boğaz köyü muhtarı Abdulhakim Önal ile beraber inşaatı biten ve ibadete açılan Akça Cami'sinin açılışına katıldı. Açılışta kısa bir konuşma gerçekleştiren Kaymakam Mevlüt Şekerci, caminin yapımında katkıları bulunan herkese teşekkürlerini iletirken Akça Cami'sinin vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi. Düzenlenen açılış merasimi Kur'an-ı Kerim tilaveti, İlçe Müftüsü Zeki İşcan tarafından yapılan dua ve ardından kılınan öğle namazı ile son buldu. - BATMAN

Gercüş'te cami açılışı yapıldı
Gercüş'te cami açılışı yapıldı
Gercüş'te cami açılışı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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