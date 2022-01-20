Gercüş'te Ayrancı rampası ulaşıma açıldı
AA / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel
Gercüş ilçesinde etkili olan tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanan Ayrancı rampası ulaşıma açıldı.
Gercüş ilçesinde etkili olan tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanan Ayrancı rampası ulaşıma açıldı.
İlçede kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kapanan Ayrancı rampası için karayolları ekipleri yoğun bir çalışma yürüttü.
Ekiplerin çalışmasıyla Ayrancı rampası ulaşıma açıldı.
AA / İbrahim Torlak - Son Dakika Haberleri