Gerçekten "deprem uzmanı" diye bir meslek var mı? Uzmandan yanıt geldi
09.02.2021 13:56 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:05
Jeofizik Mühendisi Ali İlker Bulut, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Bulut, 'deprem uzmanı' mesleği hakkındaki gerçeklerden bahsetti.
Haberler.com, YouTube kanalında birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Stüdyomuza konuk olup Dilara İncebacak'ın sorularını yanıtlayan Jeofizik Mühendisi Ali İlker Bulut, depremle ilgilenmesi gereken meslekler hakkında konuştu.
Bulut, medyada sıklıkla yer alan 'deprem uzmanı' mesleğiyle ilgili herkesin merak ettiği sorulara da yanıt verdi.