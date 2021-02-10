Gerçek yüzümü göstermekten hiç korkmadım: Uyandıktan 20 dakika sonra

UYANDIKTAN 20 DAKİKA SONRA

Gerçek adı Belcalis Marlenis Almánzar olan 28 yaşındaki bir çocuk annesi Cardi B, Instagram sayfasında, uyandıktan 20 dakika sora çekilen videosunu paylaştı. Ünlü şarkıcı, "Bu uyandıktan 20 dakika sonra benim yüzüm: Filtre yok, saçlarımı taramadım, dudaklarıma parlatıcı sürdüm, hepsi bu" diye yazdı.

'GERÇEK YÜZÜMÜ GÖSTERMEKTEN HİÇ KORKMADIM'

Siyah bir tişört giyen Cardi B, hiçbir zaman kendisini olduğu gibi göstermekten korkmadığını da anlattı. Şarkıcı, kendini olduğu gibi sevdiğini de ekledi.

TAKİPÇİLERİ DE ONU DESTEKLEDİ

Cardi B'nin bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Bir takipçisi, Cardi B'nin bu paylaşımına "Güzel yüz, güzel hayat, güzel vücut" diye yazdı. Bir başka takipçisi de aslında onu tanımayan birçok insanın nedensiz yere Cardi B'den nefret ettiğini belirterek herkesin kendi işine bakmasını yazdı.

ÖVGÜLER YAĞDIRDILAR

Bir başka takipçisi "Bence makyajsız güzel görünüyorsun" diyerek yorumunu yazdı. Bir başkası da bazı insanların negatif enerji yaymak için vakit bulduklarını belirtip Cardi B'nin bunun tam tersini yaptığını savundu.

VİDEOLARI BEĞENİ TOPLUYOR

Cardi B'nin bir başka takipçisi de onu böyle gerçek yüzünü saklamadığı için uzun zamandır sevdiğini belirtti. Ünlü şarkıcının, kendisi gibi göründüğü videoları beğendiğini de ekledi.

'KENDİNİZİ OLDUĞUNUZ GİBİ SEVİN' MESAJI

Takipçilerinin birçoğu Cardi B'nin videoda verdiği "kendinizi olduğunuz gibi sevin" mesajını destekleyip bazı acınacak haldeki insanların, başkalarının ruh halini de aşağıya çekmeye çalıştığını ileri sürdü.

Kaynak: Hürriyet