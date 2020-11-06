Georgia eyaleti nerede, Georgia eyaleti nüfusu kaç? Georgia hakkında bilgi

Georgia Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan eyalettir. Kullanıcılar, Georgia nüfusu, yüz ölçümü gibi detaylar sorgulanıyor. ABD seçimleri ile gündeme gelen Georgia eyaleti seçim sonuçları sorgulanıyor. ABD'de bulunan Georgia eyaleti konumu haberimizde.

Georgia, doğunun en büyük eyalettir ve adını İngiltere kralı II. Georgia'dan alır. Şarkılara konu olan eyalet, Batı'da Mississipi Nehri yanında yer alır. Georgia Akvaryumu'nun da bulunduğu eyalet hakkında detaylar merak ediliyor. Georgia eyaleti konumu...

GEORGİA EYALETİ NEREDE?

Georgia eyaleti Amerika Birleşik Devletleri'nin güney bölgesinde bulunmaktadır ve doğunun en büyük eyaletidir. Eyalet kuzey dağları, Piedmont Platosu ve kıyı düzlüğü olarak üç bölgeye ayrılır. Savannah Nehri, St. Marys Nehri ve Chattahoochee Nehri başlıca nehirlerdir. Başkenti Atlanta, yüzölçümü: 153,952 km2, nüfusu: 8,186,450'dir.

GEORGİA HAKKINDA BİLGİ

İngiltere kralı II. Georgia'dan adını alan Georgia, Amerika'da fındık, ceviz ve şeftali üretiminde en önemli eyalettir. Coca-Cola ve Dr. Pepper içeceklerinin ilk üretildiği ve satıldığı yer Georgia eyaletidir. Ilıman bir iklimi vardır. Yazları sıcak ve nemli, kışları ise ılık geçer. Kışın ortalama sıcaklık 6 °C iken yazın ortalama 27 °C olur. Georgia Aquarium Dünyanın en büyük akvaryumu bu eyalette bulunur.