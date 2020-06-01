George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi
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George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi

ABD'nin Minnesota eyaletinde gözaltına aldığı siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin, eyalette bulunan üst düzey güvenlikli hapishaneye nakledildi. Polisin gönderildiği hapishaneden şu ana kadar kimsenin kaçamadığı ve ülkenin en güvenli hapishanesi olduğu belirtiliyor.

01.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:39

George Floyd'un ölümüne neden olan daha sonra da tutuklanan polis memuru Derek Chauvin, Oak Park Heights Hapishanesi'ne gönderildi.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde gözaltına aldığı siyahi George Floyd'un boynuna ve ense bölgesine diziyle bastıran ve 'ölümüne neden olduğu' düşünülen Derek Chauvin, eyaletteki en üst düzey güvenliğe sahip Oak Park Heights Hapishanesi'ne nakledildi. Winsconsin sınırına yakın noktada bulunan hapishaneden şu ana kadar kimsenin kaçamadığı ve ülkenin en güvenli hapishanesi olduğu belirtiliyor.

DURUŞMA 8 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Chauvin'in bugün mahkemeye çıkmasının beklendiği, ancak düzenlenen protestolardan nedeniyleduruşmanın 8 Haziran'a ertelendiği ifade edildi.

35 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

George Floyd'ı gözaltına aldığı esnada boynuna diziyle basarak ölümüne sebebiyet veren ve bu nedenle işine son verilen polis memuru Derek Chauvin'in hakkında istenen ceza da belli olmuştu. Hakkında 35 yıla kadar hapis cezası istenen Chauvin, üçüncü derecede cinayet ve taksirle adam öldürmeden yargılanacak.

George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi

Kaynak: DHA

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