Ünlü Hollywood Yıldızı George Clooney, Motosikletiyle Trafik Kazası Geçirdi!
Dünyaca ünlü oyuncu George Clooney, tatil için gittiği İtalya'da motosiklet sürerken otomobile çarptı.
Dünyaca ünlü oyuncu George Clooney, motosiklet sürerken otomobile çarptı.
TATİLE GİTTİĞİ İTALYA'DA KAZA GEÇİRDİ
Tatil için gittiği Sardinya adasında motosikletiyle dolaşan George Clooney, hareket halindeki bir araca çarptı.
KAZAYI HAFİF YARALI ATLATTI
John Paul Hastanesine kaldırılan ünlü oyuncunun dizinde ve kolunda çürükler oluştuğu ancak durumunun ciddi olmadığı bildirildi.
EŞİ İLE BİRLİKTE HASTANEDEN AYRILDI
Eşi Amal Clooney hastaneye geldikten sonra yıldız oyuncu ambulansla taburcu edildi.
YORUMLAR (1)
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Gelmissin 60 yasina daha ne motoru gencim diye kendini kadinlara ispatlamayami calisiyosun aha bide evlisin coriCevap Yaz Yayından Kaldır