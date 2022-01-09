2021 yılının en iyi mobil oyunu seçilen ve oyuncular arasında oldukça sevilen Genshin Impact oyununun arkasındaki şirket olan Mihoyo'nun başkanı Cai Haoyu, şirketlerinin 2030 yılına kadar 1 milyar oyuncunun bulunabileceği, Sword art Online dünyası gibi bir sanal dünya yaratmak istediklerini söyledi.

Sword art Online

Haoyu, her geçen gün ekiplerinin büyüdüğünü belirterek, Genshin Impact'a bir oyun olarak bakmadıklarını, sanal dünyaya en yakın prototip olarak gördüklerini söyledi. Her 3-4 yılda bir yeni yapacakları prototipler ile istedikleri sanal dünyaya kademeli olarak ulaşmayı planlıyorlar.

Genshin İmpact

Genshin Impact Yapımcısı SWORD ART ONLINE Benzeri Sanal Bir Dünya Yaratmak İstiyor yazısı Fanzade sitesinde yayınlanmaktadır.

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