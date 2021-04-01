Genshin Impact ilkbaharda PS5 platformuna geliyor

Tasarlayıcı miHoYo, Genshin Impact'in PlayStation 5 platformuna bu ilkbaharda çıkış yapacağını duyurdu. Oyunseverleri heyecanlandıran bu haber Geliştirici miHoYo tarafından geldi.

Geliştirici miHoYo'nun verdiği habere göre, Genshin İmpact bu ilkbahar'da PlayStation 5 için çıkışını gerçekleştirecek ve oyunseverler ile PS5 platformunda buluşacak.

Genshin İmpact PlayStation 5'te daha iyi kalite ve görsel efekt sunmuş olacak. Oyunun her bir anında güncellenmiş dokulara, 4K çözünürlük desteğine ve hızlı yükleme sürelerine sahip olmuş olacak.

Oynaması bedava olan açık dünya aksiyon rol yapma oyunu Genshin İmpact şu anda PlayStation 4, PC, İOS ve Android üzerinde ulaşılabilir durumda. Oyunun Switch versiyonuda yolda.

GENSHIN IMPACT PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Genshin Impact minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 (SP1 ve 64-bit), Windows 8(64-bit), Windows 8.1(64-bit), Windows 10 (Sadece 64-bit versiyonu)

İşlemci: Intel core i5 yada aynı seviyede olan bir işlemci

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 1030 yada üzeri

DirectX: Version 11

Depolama alanı: 30GB

Genshin Impact önerilen sistem gereksinimleri