Genoa - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Genoa - Inter şifresiz mi?

Serie A'da heyecanla beklenen müsabakada Genoa - Inter karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Genoa - Inter maçı şifresiz mi? Genoa - Inter maçı hakemi kim? Genoa - Inter maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

GENOA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Genoa - Inter Serie A maçı, 25.02.2021 Cuma bugün saat 23.00'te başlayacak.

GENOA - INTER MAÇI ŞİFREESİZ Mİ?

Genoa - Inter Serie A maçı S Sport'tan yayınlanacak

GENOA - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

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