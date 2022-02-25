Genoa - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Genoa - Inter şifresiz mi?
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Serie A 'da hedefine ulaşmak isteyen Genoa - Inter. bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Genoa - Inter maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Serie A'da heyecanla beklenen müsabakada Genoa - Inter karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Genoa - Inter maçı şifresiz mi? Genoa - Inter maçı hakemi kim? Genoa - Inter maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Genoa - Inter Serie A maçı, 25.02.2021 Cuma bugün saat 23.00'te başlayacak.
Genoa - Inter Serie A maçı S Sport'tan yayınlanacak
Genoa - Inter Serie A maçı izlemek için S Sport kullanıcısı olmalısınız.
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