Genişletilmek istenen Londra havalimanı Heathrow'a küresel ısınma nedeniyle mahkeme engeli

28.02.2020 07:49 | Son Güncelleme: 28.02.2020 07:49

İngiltere'de mahkeme Londra Heathrow havalimanına iklim ve çevreye olacak etkileri nedeniyle genişleme izni vermedi.



Avrupa'nın en büyük ulaşım merkezi haline gelme planları çerçevesinde yüzde 50 oranında büyütülmek istenen Heathrow havalimanına gelen bu engelleme ile oluşturulan çok sayıda proje de askıya alındı. Euronews.com'da Görüntüle