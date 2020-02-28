Genişletilmek istenen Londra havalimanı Heathrow'a küresel ısınma nedeniyle mahkeme engeli
Haberler » Dünya » Genişletilmek istenen Londra havalimanı Heathrow'a küresel ısınma nedeniyle mahkeme engeli - Haberler

Genişletilmek istenen Londra havalimanı Heathrow'a küresel ısınma nedeniyle mahkeme engeli

İngiltere'de mahkeme Londra Heathrow Havalimanı'na iklim ve çevreye olacak olumsuz etkileri nedeniyle genişleme izni vermedi.

28.02.2020 07:49 | Son Güncelleme: 28.02.2020 07:49
Genişletilmek istenen Londra havalimanı Heathrow'a küresel ısınma nedeniyle mahkeme engeli

'de mahkeme Heathrow havalimanına iklim ve çevreye olacak etkileri nedeniyle genişleme izni vermedi.


Avrupa'nın en büyük ulaşım merkezi haline gelme planları çerçevesinde yüzde 50 oranında büyütülmek istenen Heathrow havalimanına gelen bu engelleme ile oluşturulan çok sayıda proje de askıya alındı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler