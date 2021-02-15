Geniş Aile Komşu Kızı filmi konusu nedir? Geniş Aile Komşu kızı filmi oyuncuları kimler?

Komedi türünde döneminde en çok merak edilen Geniş Aile Komşu kızı filmi yönetmenliğini Cüneyt İnay yaptı. Senaristliğini ise yine Cüneyt İnay üstlendi. Başrollerini Ufuk Özkan ve Rojda Demirer'in paylaştığı Geniş Aile Komşu Kızı filmi konusu nedir? Geniş Aile Komşu kızı filmi oyuncuları kimler? İşte detaylar!

GENİŞ AİLE KOMŞU KIZI FİLMİ KONUSU NEDİR?

2019 yapımı Geniş Aile Komşu Kızı filminin konusu, sorunlu ve bir o kadar da sorumsuz bir birey olan Cevahir'in ve onun yancısı konumundan bir türlü kurtulamayan Ulvi'nin yeni maceralarını konu ediniyor. Hayatlarını bir türlü yoluna koyamayan Cevahir ve Ulvi, bir oto yıkama açarak hayatlarını düzene sokmaya çalışır. Kendilerini beladan uzak tutmaya çalışan Cevahir ve Ulvi'nin yolu bir gün Cevahir'in bir türlü unutamadığı eski sevgilisi Zeynep ile kesişir. Zor bir durumda olan Zeynep, başındaki dertten kurtulabilmek için Cevahir ve Ulvi'den yardım istemeye karar verir. Zeynep, abisi Katip'in vasiyetini üzerine Nebil'le evlenmek zorundadır. Zeynep bu evliliğin gerçekleşmesini istemese de evliliğin iptal olmasının tek yolu Nebil'in evlenmekten vazgeçmesidir. Zeynep'e yardım etmeye karar veren Cevahir ve Ulvi, Muazzez ve Kütük'ün de yardımı ile Nebil'i Zeynep'ten soğutmak için türlü oyunlar oynar. Çok geçmeden amaçlarına ulaşan Cevahir ve Ulvi artık her şeyin yoluna girdiğini düşünür. Ancak Nebil, onları türlü belaların içine sürükleyecektir.

GENİŞ AİLE KOMŞU KIZI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU!

BaşrolleriniUfuk Özkan ve Rojda Demirer'in oynadığı Geniş Aile Komşu Kızı filminin kadrosunda Bülent Çolak, Emre Altuğ, Mine Teber, Tuğçe Karabayır ve Tolga Canbeyli yer alıyor.