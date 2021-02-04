İçişlerinden "Sevgililer Günü" genelgesi: Çiçekçiler belirli saatlerde kısıtlamadan muaf tutulacak
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İçişlerinden "Sevgililer Günü" genelgesi: Çiçekçiler belirli saatlerde kısıtlamadan muaf tutulacak

04.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:10
İçişlerinden

İçişleri Bakanlığının yayımladığı "Sevgililer Günü" ek genelgesine göre çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerine ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Sevgililer Günü"nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, "Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" konulu ek genelge, 14 Şubat dolayısıyla talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak hazırlandı.

ÇİÇEK SATIŞI YAPILABİLECEK SAATLER BELİRLENDİ

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA DENK GELİYOR

Öte yandan genelgede yer alan 13 Şubat ve Sevgililer Günü olarak kutlanan 14 Şubat; hafta sonuna denk geliyor. Artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle alınan tedbirlerce cuma akşam 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması tüm hafta sonu kesintisiz olarak devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Küçükerdoğan

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