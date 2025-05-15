Zonguldak'ta Aile Yılı Korteji ve Gençlik Haftası Coşkusu

Zonguldak'ta Aile Yılı Korteji ve Gençlik Haftası Coşkusu
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Zonguldak'ta 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen Aile Haftası Kortej Yürüyüşü, Gençlik Haftası'nın açılış töreni ile bir araya geldi. Etkinlik, Madenci Anıtı önünden Valilik binasına kadar sürdü ve katılımcılar, 'Ailemiz Geleceğimiz' teması etrafında bir araya geldi.

Zonguldak'ta "Aile Yılı" kortejiyle başladı, "Gençlik Haftası" coşkusuyla devam etti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen "Aile Haftası Kortej Yürüyüşü", sabah saatlerinde Madenci Anıtı önünden başlayarak Valilik binası önüne kadar devam etti. Etkinlik, aynı zamanda Gençlik Haftası'nın açılış törenine ev sahipliği yaptı.

Kortej yürüyüşüne kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte "Ailemiz Geleceğimiz" teması öne çıktı.

Valilik binası önünde tamamlanan yürüyüşün ardından Gençlik Haftası etkinliklerinin açılış programı düzenlendi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende Zonguldak Gençlik Hizmetleri Müdürü Erhan Yavaş bir konuşma yaptı.

Yavaş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesini Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 106. yıl dönümünde o günlerde yaşanan aynı heyecan ve duygularla sizleri selamlıyorum. 19 Mayıs sadece Türk Milli Kurtuluş Hareketi'ne başlangıcı değil, aynı zamanda yeni Türk Devleti'nin çağdaş değerlerle milletler ailesi içinde yerini almasının adıdır" dedi.

Konuşmasında gençliğe de özel bir vurgu yapan Yavaş, "19 Mayıs gençlik, gençlik gelecek demektir. Türk genci, Türk istiklali ve Türk Cumhuriyeti'nin en büyük güvencesidir" ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ekipler tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu. Gösteri, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - Genel
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