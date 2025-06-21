YKS'nin Birinci Oturumu TYT Sona Erdi

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Öğrenciler sınav sırasında yaşadıkları stresi paylaştı ve sonuçlarla ilgili umutlu olduklarını belirttiler. TYT'de toplam 120 soru soruldu ve sınav 165 dakika sürdü.

YKS'nin birinci oturumu TYT sona erdi

İSTANBUL - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi sona erdi. İstanbul Üniversitesinde sınava giren öğrenciler, sınav esnasında yaşadıkları stresi gazetecilere anlattı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi saat 10.15'te başladı. İstanbul Üniversitesinde sınava giren öğrenciler sınavda ter döktü. Sınava giren öğrencilerin velileri de Üniversite'nin önünde çocukların sınavdan çıkmasını bekledi.

Sabahın erken saatlerden itibaren okullara gelen öğrenciler, sınav salonlarına alındı. TYT'nin saat 10.15'te yapılan birinci oturumunda adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verildi.

Sınavdan çıkan bir öğrenci, "Sınav süresi yetti, güzel geçti. Tüm herkesin de emeğinin karşılığını almasını istiyorum. Bana paragraf soruları, fen bilgileri soruları özellikle İslam Tarihi konuları kolay geldi. Sınava odaklanmak her şeyi çözdü" şeklinde konuştu.

Sınava giren Doruk Yürük, "Sınavım kolay geçti. Bu sene de sınava hazırlanmıştım. Sınava sözel olarak girdim. Sözel sınav iyi geçti. Fen işleri ve matematik sorularına bakmadım" dedi.

Sınava giren başka bir aday, "Ben sınava 10 sene önce girmiştim. Sorular kolaydı, çok çalışmış olsaydık güzel bir sonuç çıkabilirdi. Biraz matematiği boş bıraktık. Türkçe ve sosyal bilimlerin soruları kolaydı çalışmadan girmeme rağmen. Ben normalde sağlık bakanlığında şoför olarak çalışıyorum" açıklamasında bulundu.

YKS'nin ikinci oturumu AYT'de yarın sabah saat 10.15'te başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - Genel
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