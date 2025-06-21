YKS Adayının 1 Dakika Kala Sınav Binasına Ulaşma Mücadelesi

YKS'de dakikalarla yarış film sahnesini aratmadı: 1 dakika kala böyle yetişti

BURSA - Bursa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmek isteyen bir aday, sınav yerini karıştırınca panik dolu anlar yaşadı. Yan yana olan okullar arasında koşan heyecanlı öğrenciye çevredeki vatandaşlar yardımcı oldu. Sınav binasına tam 1 dakika kala yetişen adayın yaşadığı panik, saniye saniye kaydedildi.

Olay, Osmangazi ilçesinde bulunan Cumhuriyet Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Sabah saatlerinde sınava girmek için gelen bir aday, giriş belgesindeki okulu yanlış anlayarak farklı bir binaya yöneldi. Sınavın başlamasına dakikalar kala yanlış yerde olduğunu fark eden öğrenci panikledi.

Yanlış okuldan koşarak ayrılan öğrenciye çevredeki vatandaşlar ve veliler doğru yönü gösterdi. Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ne yönelen genç, sınavın başlamasına sadece 1 dakika kala sınav binasına ulaştı. O anlar, olay yerinde bulunan basın görevlisi tarafından kaydedildi.

Nefes nefese sınava yetişen aday, son anda içeri alınırken çevredekiler de rahat bir nefes aldı. Yaşanan olay, sınav stresine zaman baskısının nasıl eklendiğini gözler önüne serdi.