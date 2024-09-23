Yavru Köpeklere Şefkatli Bakım: Bekçilerden Yürek Isıtan Hareket

Yavru köpeklerin karnını doyuran bekçiler yürekleri ısıttı

HATAY - Hatay'da 9 yavru köpeğin karnını sütle doyuran bekçiler, davranışlarıyla yürekleri ısıttı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürürlüğü'nde görevli bekçiler devriye esnasında ziraat park içerisinde ağaç altında bekleyen 9 yavru köpeği fark etti. Çevrede annelerinin olmadığını fark eden bekçiler, köpeklerin aç olabileceklerini düşünerek bir kaba süt koydular ve yavru köpeklerin karınlarını doyurdular. Köpeklerin süt içtikleri anlarsa kameraya yansıdı. Yürek ısıtan görüntüler yüzleri gülümsetti.