Yamanlı Mahallesi'nde 2 Asırlık Bayram Geleneği Devam Ediyor

Yamanlı Mahallesi'nde 2 Asırlık Bayram Geleneği Devam Ediyor
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Yamanlı Mahallesi'nde 2 Asırlık Bayram Geleneği Devam Ediyor
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yamanlı Mahallesi'nde, bayram namazı sonrası yaşlılar ve gençlerin bir araya gelerek bayramlaşmasının ardından mezarlığa gidilerek dualar edildi. Bu gelenek, 2 asırdır devam ediyor.

2 asırdır süren gelenek bu bayram da bozulmadı

BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesin Yamanlı Mahallesi'nde 2 asırdır süren gelenek bu yıl da devam etti. Bayram namazı sonrası yaşlılar sıraya geçti, gençler bayramlaştı. Bayramlaşma sonrası yaşlı ve gençler hep birlikte mezarlığa giderek dualar etti.

Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yamanlı Mahallesi'nde 2 asırlık gelenek bu yıl da bozulmadı. Bayram namazına gelen mahalle sakinleri, namazdan sonra caminin etrafında toplandı. Yaşlılar sırasıyla yan yana geçti, gençler ise yaşlılarla bayramlaştı. Bayramlaşma merasimi bitince de, mahalle sakinleri hep birlikte mezarlığa giderek ecdatlarına dua etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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