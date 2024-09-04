Vaniköy'de kaçak yapılar yıkım böyle görüntülendi

Vaniköy'de kaçak yapılar yıkım böyle görüntülendi
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Vaniköy'de kaçak yapılar yıkım böyle görüntülendi
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Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar için yıkım işlemleri başladı. Yıkım çalışmaları havadan dronla görüntülendi.

Vaniköy'de kaçak yapılar yıkım böyle görüntülendi

İSTANBUL - Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar için yıkım işlemleri başladı. Yıkım çalışmaları havadan dronla görüntülendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edilen ve inşaat çalışmaları durdurularak mühürlenen kaçak yapılar bugün yıkım işlemleri başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın mühürlediği 'Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki villanın kaçak eklentilerinin yıkımı, İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kaçak yapıların yıkım işlemi sürüyor. Yıkım çalışmaları ise dronla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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