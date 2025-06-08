Vali Gül'den Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bayram ziyareti

Vali Gül'den Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bayram ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Gül'den Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bayram ziyareti İstanbul Valisi Davut Gül, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hastaları ve çalışanları ziyaret ederek Kurban Bayramlarını tebrik etti.

Vali Gül'den Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bayram ziyareti

İSTANBUL - İstanbul Valisi Davut Gül, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hastaları ve çalışanları ziyaret ederek Kurban Bayramlarını tebrik etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hastaları ve çalışanları ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Vali Gül'e Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü Korkut Okyay ile hastane yönetimi ve çalışanlar eşlik etti. Vali Gül, hastane ekibiyle tek tek selamlaşıp bayramlarını kutlarken sonrasında servislerde yatan hastalar ve yakınlarıyla sohbet etti. Vali Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletirken ziyaret sonrasında hatıra fotoğrafı da çektirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HACER İNCİ - Genel
Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu

Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!

Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter

Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter
Kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı

Kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı! Sebebi 'pes' dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.