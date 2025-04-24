İstanbul'da korkutan bir deprem daha

İstanbul'da korkutan bir deprem daha
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Vakıflar, Depremin Ardından Parkta Geceleyen Vatandaşlara Çorba İkram Etti

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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası parklarda kalan vatandaşlara Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sıcak çorba ikramında bulunulacak.

Vakıflar'dan depremin ardından geceyi parkta geçiren vatandaşlara ikram

İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklükteki depremin ardından binlerce vatandaş millet bahçesi ve parklara akın etti. Vakıflar Genel Müdürlüğü ise geceyi parklarda geçiren binlerce vatandaşa sıcak çorba ikramında bulunacak.

İstanbul'da dün saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Silivri merkezli 13 saniye süren depremde ölen ya da yaralanan olmazken, vatandaş büyük korku yaşadı. Kültür Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri, evlerine girmekte endişe ederek geceyi sokakta geçiren vatandaşın yardımına koştu. Ekipler tarafından vatandaşlara, sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Sıcak çorba ikramları yapılacak

Deprem ihtimali endişesiyle yine geceyi sokakta geçirecek olan vatandaşlar için saat 21.00 itibariyle Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde 2 bin kişilik, Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı'nda 2 bin kişilik ve Rami Kütüphanesi'nde bin kişilik olmak üzere toplamda 5 bin vatandaşa sıcak çorba ikramında bulunulacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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