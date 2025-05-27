Ünlü Sanatçı İlhan Şeşen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ünlü Sanatçı İlhan Şeşen Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Ünlü Sanatçı İlhan Şeşen Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Kanser nedeniyle hayatını kaybeden Türk müziğinin usta ismi İlhan Şeşen, Karacaahmet Camii'nde düzenlenen cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. Sanat dünyası ve hayranları, onun vefatıyla derin bir üzüntü yaşadı.

İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Kanser nedeniyle hayatını kaybeden ünlü sanatçı İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun süredir kanser tedavisi gören Türk müziğinin usta ismi İlhan Şeşen, geçtiğimiz gün 76 yaşında hayatını kaybetti. "Sarılınca Sana" ve "Ellerimde Çiçekler" gibi hafızalara kazınan eserleriyle Türk pop müziğine damga vuran Şeşen'in vefatı sanat camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntüye neden oldu. Şeşen için bugün öğle namazına müteakip cenaze namazı düzenlendi. Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazına sanat dünyasından çok sayıda isim, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından İlhan Şeşen'in cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Müzik camiamız için çok büyük bir değerdi"

Cenaze töreninde konuşan Orkestra Şefi Tarık Sezer, "İlhan ağabeyin vefatından dolayı hepimiz çok üzgünüz. Uzun yıllar birlikte çalıştık; albümlerde, sahnede, her yerde. Biliyorsunuz, bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Allah rahmet eylesin. Müzik camiamız için çok büyük bir değerdi. Dün, evde eski yaptıklarımızı karıştırırken gerçekten çok etkilendim, hala da üzgünüm. O anlara tekrar bakınca bambaşka duygulara kapıldım. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi. Şeşen'in oğlu Fuat Şeşen, "Babam kırgınlığı olan bir insan değildi. Kin duymaz, sitem etmezdi. Babam iyi bir adamdı. İyi bir adamı kaybettik, tanıyanlarda aynı şeyleri söyleyeceklerdir" ifadelerini kullandı.

"Çok kıymetli bir sanatçıydı"

Sanatçı Orhan Gencebay, "İlhan kardeşimiz, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız, dostumuzdu. Aynı zamanda çok iyi bir insan ve çok kıymetli bir sanatçıydı. Bu dünyadaki görevini layıkıyla, fevkalade bir şekilde yerine getirdi. Allah hepimize sabır versin; başta ailesi ve sevenleri olmak üzere herkese metanet diliyorum. Sevgili kardeşim, nur içinde yatsın" şeklinde konuştu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise, "Hepimizin başı sağolsun. Yıllarca unutulmayacak besteleri vardı. Bugün buradaki kalabalığı da gördünüz. Çok duygu dolu anlar yaşadık. Başımız sağ olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - Genel
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