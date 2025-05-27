Üniversite Öğrencileri Uzundere'de Kamp Yaparak Doğayla Buluştu

Üniversite öğrencileri Uzundere'de doğayla buluştu

Atabüs ile kamp keyfi: 55 kişilik ekipten unutulmaz anılar

ERZURUM - Erzurum Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri, Uzundere ilçesinde unutulmaz bir kamp deneyimi yaşadı.

Genç girişimci Muhammet Öztürk'ün kurucusu olduğu Atabüs adlı organizasyon firması, doğa tutkunlarını bu kez Uzundere'nin eşsiz güzelliklerinden biri olan Zuğar Boğazı Kamp Alanı ile buluşturdu.

Daha önce yüzlerce üniversite öğrencisini farklı kamp alanlarına taşıyan Öztürk, bu yıl da geleneği bozmadı. 55 kişilik öğrenci grubuyla gerçekleşen 2 günlük kamp programı; doğayla iç içe etkinlikler, motivasyon dolu anlar ve müzikle taçlandı.

Kampın en dikkat çeken anlarından biri ise, O Ses Türkiye 10. Sezon birincisi Hasan Koçak'ın sahne alması oldu. Koçak'ın canlı müzik performansı, kamp alanında coşku dolu anlar yaşattı. Müzik eşliğinde eğlenen öğrenciler, doğanın huzuruyla buluşarak moral depoladı.

Kamp sonunda öğrenciler, unutulmaz anılarla ve yüksek motivasyonla etkinlikten ayrıldı. Atabüs'ün gençler için düzenlediği bu tarz etkinliklerin devam etmesi bekleniyor.