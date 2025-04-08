TUSAŞ'ın Yerli ve Milli Ürünleri Ankara'da Sergileniyor

Tusaş'ın yerli ve milli ürünlerinin fotoğrafları Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda sergileniyor

ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yerli ve milli ürünlerin fotoğrafları Ankara Yüksek Hızlı Tren Garında sergileniyor.

Tusaş tarafından hazırlanan ve 26 Martta ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan sergi, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garında vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergide TUSAŞ tarafından geliştirilen yerli ve milli ürünlerin fotoğrafları yer aldı.

Sergiye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Gökyüzüne İz Bırakanlar" fotoğraf sergimiz Ankara YHT garında sergilenmeye devam ediyor. Havacılığa duyduğumuz tutkunun, emeğin ve gözlem gücünün bir yansıması olan sergimizi 14 Nisan'a kadar ziyaret edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Sergi 14 Nisan'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.