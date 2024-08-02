Türkiye'nin sondaj gemisi Abdülhamid Han İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

İSTANBUL - Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan sondaj gemisi Abdülhamid Han, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru yola çıktı.

Türkiye'nin denizlerde doğal gaz arama çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla enerji filosuna eklediği yedinci nesil teknolojiye sahip 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki sondaj gemisi Abdülhamid Han, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Karadeniz'de doğal gaz ve petrol kaynağı arayacak olan geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan görüntülendi. Abdülhamid Han sondaj gemisinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçtiği sırada ortaya çıkan manzara mest etti. Ayrıca çalışanların geminin helikopter pistine çıkarak Boğaz geçişi sırasında etrafı izleyerek fotoğrafı çektirdiği görüldü.