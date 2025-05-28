Tiyatroda Azim ve Destan: Elini Kıran Öğrenci Oyunu Bırakmadı

Sahnelediği oyunda doğaçlama hareketle elini kıran öğrenci "Sanat Gazisi" oldu

Sahneye vurulan yumruk zaferle yankılandı

KOCAELİ - Kocaeli'deki tiyatro festivalinde rolüne kendini fazla kaptıran öğrenci doğaçlama hareketle elini kırdı ama oyunu bırakmadı. Sahne tutkusunu "ilk tiyatromdu, acıyı hissetmedim" sözleriyle anlatan Yiğit Sarıyıldırım, izleyenlerin haberi bile olmadan oyunu tamamladı. Sanat uğruna gösterdiği bu örnek duruş, onu adeta "tiyatronun gazisi" yaparken, oyun ise birinci oldu.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği 17. Tiyatro Festivali'ne katılan Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi Tiyatro Kulübü, sahnelediği "Scapin'in Dolapları" adlı oyunu ile büyük başarı elde etti. Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi Tiyatro Kulübü öğrencileri, gösterdiği başarılı oyunla 11 okul arasından birinci olmayı başardı. Oyun esnasında öğrencilerden Yiğit Sarıyıldırım, rolüne kendini o kadar kaptırdı ki şiddetle yere vurarak elini kırdı ancak ne acı ne kırık onu durdurabildi.

"Eli kırıldı ama oyuna devam etti"

Festivalde rol alan öğrencilerden Yiğit Sarıyıldırım, oyun sırasında yaşadığı talihsiz kazaya rağmen sahneden kopmadı. Sahneye kaptırdığı anlarda rol dışı hareketle yere sert şekilde vurduğunu söyleyen Sarıyıldırım, "Normalde oyunda elimi yere vurma sahnem yoktu. Ama perdenin açılmasıyla birlikte heyecanla doğaçlama hareket yaptım ve elim kırıldı. O anki adrenalinle acıyı hiç hissetmedim. İlk tiyatromdu, heyecan çok yüksekti. Ancak oyun bittikten sonra ağrı başladı. Kimse fark etmedi, ben de fark etmedim. Bu durum, sahneye olan bağlılığımızı ve o anki duygusal yoğunluğu gösteriyor." diye konuştu.

"Sahneye değil, birbirimize inandık"

Öğrencilerinin gösterdiği azmi ve dayanışmayı överek, başarının tesadüf olmadığını aktaran tiyatro kulübünün danışmanı, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Pelin Gürel Karakurt, "Bu yıl ilk kez böyle bir yarışmaya katıldık. Sadece sahnede değil, kulis arkasında da büyük inançla çalıştık. Her bir öğrencim role tutkuyla sarıldı. Çok güçlü ve donanımlı rakiplerimiz vardı ama biz inanarak yola çıktık. Birbirimize inandık, destek olduk, eksiklerimizi tamamladık. Bu ödül sadece birincilik değil aynı zamanda ekip olmanın, kenetlenmenin, birlikte üretmenin bir sonucu. Hepsiyle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"Hayal ettik ve başardık"

Sahneye taşıdıkları karakterlere ruh katmaya çalıştıklarını ve bunun sonucunda başarıyı yakaladıklarını dile getiren tiyatro öğrencisi Ekin Ecrin Erbil, "Oyunda hepimiz sadece replikleri söylemek değil, o kişiyi yaşamak için uğraştık. Arkadaşımız kolunu kırmasına rağmen oyuna devam etti. Biz zaten iyi oynadığımızı düşünüyorduk, birinci olacağımıza da inanıyorduk. Hayal ettik, çalıştık ve başardık." şeklinde konuştu.

'En iyi genç erkek oyuncu' ödülünü kazandı

Festivalde "En İyi Genç Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan Zafer Yiğit Kahraman, "Sıra bana geldiğinde adım söylendiğinde çok heyecanlandım ve gururlandım. Arkadaşlarımla birlikte geçirdiğimiz prova süreci, yönetmenimiz Yusuf'un bana verdiği tiyatrolu yönlendirmeler bu başarıda çok etkiliydi. Scapin karakterini oynarken, onun dolandırıcılıkla geçinmeye çalışan bir uşak olduğunu göz önünde bulundurarak sahnede sürekli aktif, hareketli ve hesapçı bir tavırla oynadım. Bu duyguyu hissettirebildiğim için çok mutluyum." dedi.