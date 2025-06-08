Tekirdağ Plajlarında Kurban Bayramı Yoğunluğu

Tekirdağ Plajlarında Kurban Bayramı Yoğunluğu
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Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla Tekirdağ'ın plajları dolup taştı. İstanbul'dan gelen tatilciler, Süleymanpaşa sahilinde yoğunluk oluşturdu. Güvenlik önlemleri artırıldı ve tatilciler bayramın tadını çıkarıyor.

(TEKİRDAĞ - ÖZEL- DRON)Tekirdağ'da bayramda plajlar doldu

TEKİRDAĞ - Kurban Bayramı tatilinin keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki plajlara akın etti.

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte özellikle İstanbul'dan gelen tatilciler, Süleymanpaşa sahilindeki plajlarda yoğunluk oluşturdu. Havalarında iyice ısınması ile denize girenler, şezlonglarda güneşlenenler ve sahil yürüyüşü yapanlarla bölge hareketli anlara sahne oldu. Bazı vatandaşlar ise aileleriyle birlikte piknik yaparak vakit geçirdi.

Dolup taşan plajlar, drone ile havadan da görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde sahil şeridinin tamamına yakın vatandaşların yoğun şekilde bulunduğu gözlendi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, plaj çevresindeki güvenliği sağlamak ve yoğunluğu yönetmek amacıyla önlemler aldı.

Tatil için İstanbul'dan gelen bazı vatandaşlar, "Tatil güzel, bayramın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Hava biraz serin ama yine de keyif alıyoruz" dedi.

Yetkililer, yoğunluğun bayram tatili boyunca devam etmesini bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Genel
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