Tatvan'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Etkili Oldu
Bitlis'in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Rahva bölgesi ve yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi. Araç sürücüleri zor anlar yaşarken, yetkililer yağışların birkaç gün daha devam edeceğini belirtti.
Tatvan'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, özellikle Rahva bölgesi ve yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde karla karışık yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini arttırırken, Rahva bölgesi ve çevresindeki yüksek noktalar beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle Rahva mevkiinde araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşadı. Yetkililer, yağışların birkaç gün daha devam etmesinin beklendiğini belirterek, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP GÖKHAN KILIÇ - Genel