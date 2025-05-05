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Sultangazi'de Yaşlı Adamın Salıncaktaki Duygusal Anları

Sultangazi'de Yaşlı Adamın Salıncaktaki Duygusal Anları
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Sultangazi'de bir yaşlı adam, parktaki salıncağa binerek çocukluk günlerine döndü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi ve izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Sultangazi'de duygusal anlar: Salıncakta sallanarak çocukluk günlerine döndü

İSTANBUL - Sultangazi'de parktaki salıncağa binen yaşlı adam, adeta çocukluk günlerine dönerek dakikalarca tek başına sallandı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay Cumartesi günü öğle saatlerinde Sultangazi Esentepe Mahallesi'ndeki Mavi Marmara Parkı'nda yaşandı. Parktaki boş salıncağa güçlükle binen yaşlı adam, adeta çocukluk günlerine geri dönerek sallanmaya başladı. Tek başına dakikalarca sallanan adamın o anları görenlere duygusal anlan yaşattı. Yoldan geçtiği esnada yaşlı amcayı fark eden bir sürücü ise cep telefonunu çıkartarak "Amca çocukluğunu özledi herhalde" diyerek o anları kayda aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK - Genel
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